استشهاد ٢٠ فلسطينيًّا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا وبيت لاهيا

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ١٢ شهيدًا بينهم أطفال ونساء، في قصف مدفعي إسرائيلي عنيف استهدف تجمعات للنازحين في بيت لاهيا، كما استشهد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منطقة العلمي بمخيم جباليا المحاصر للأسبوع الثالث على التوالي.