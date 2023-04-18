قوات الأمن التونسي تغلق مقرات حركة النهضة

وأضاف: "لا تصوّر لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة".