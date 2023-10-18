"بايدن": نتوقع دخول المساعدات لغزة يوم الجمعة بعد التنسيق مع الرئيس المصري

وتفصيلاً، قال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل حيث أبدى تضامنه مع تل أبيب بعد الهجمات التي شنّتها عليها حركة حماس في السابع من أكتوبر إنّ السيسي "وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية"، محذّراً من أنّه إذا "استولت حماس عليها أو منعت عبورها (...) فسينتهي الأمر" .