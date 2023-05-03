الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باستهداف محطات الكهرباء والمياه

أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة لقوات الدعم السريع لتعزيز وجودها في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، أوضح الجيش السوداني، في بيان الخميس، أنه أسر عنصرًا من الدعم السريع، مشيرًا إلى مقتل 5 جنود خلال الاشتباكات، وقال إنه رصد تعزيزات للدعم السريع من الغرب باتجاه العاصمة الخرطوم.
واتهم الجيش السوداني الدعم السريع باستهداف محطات الكهرباء والمياه وتعطيلها تحت تهديد السلاح.
وأطلت الأزمات وعلى رأسها أزمة خانقة في مياه الشرب، حيث عانت أجزاء واسعة بالأحياء السكنية في العاصمة الخرطوم من شح شديد لمياه الشرب بعد نقص الإمداد المائي من المحطات المزودة لمواطني الخرطوم بالمياه الصالحة للشرب منذ بدء الاشتباكات.
وتفاقمت تلك الأزمة أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه في شهر رمضان. وعادة ما تتبع أزمة المياه والكهرباء، أزمة في رغيف الخبز التي بدأت فعليًا بظهور الصفوف الطويلة أمام المخابز في أحياء الخرطوم.
وقالت مصادر رسمية بهيئة المياه بالخرطوم الشهر الماضي إن محطات المياه الرئيسة بالعاصمة السودانية تعرضت لأضرار بالغة من جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش والدعم السريع.
وأوضحت أنها تسعى حثيثًا إلى تشغيل المحطات المتوقفة لضمان إمداد مائي مستقر في ظل هذه الظروف الاستثنائية.