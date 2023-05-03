الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باستهداف محطات الكهرباء والمياه

وتفصيلاً، أوضح الجيش السوداني، في بيان الخميس، أنه أسر عنصرًا من الدعم السريع، مشيرًا إلى مقتل 5 جنود خلال الاشتباكات، وقال إنه رصد تعزيزات للدعم السريع من الغرب باتجاه العاصمة الخرطوم.