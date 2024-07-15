حزب الله يعلن استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بعشرات الصواريخ

وأضاف الحزب بأن الاستهداف يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًّا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا المجزرة المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل، وأدت لاستشهاد مدنيين"، وفقًا لـ "سبوتنيك عربي".