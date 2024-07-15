حزب الله يعلن استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بعشرات الصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني أمس الاثنين استهداف مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ.
وتفصيلاً، قال حزب الله في بيان له: "قَصَفَ مجاهدو المقاومة الإسلامية كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الفلق والكاتيوشا".
وأضاف الحزب بأن الاستهداف يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًّا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا المجزرة المروعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل، وأدت لاستشهاد مدنيين"، وفقًا لـ "سبوتنيك عربي".
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أكتوبر/ تشرين الأول 2023 توترًا متصاعدًا؛ إذ يطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يوميًّا على مواقع بعضهما في المناطق الواقعة على طول الحدود.