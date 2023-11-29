لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل خرق الهدنة في غزة

ومن جانبه قال جيش الاحتلال إنه تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة؛ معتبرًا أنه انتهاك للهدنة من طرف حركة "حماس"، وأن القصف الإسرائيلي جاء ردًّا على ذلك.