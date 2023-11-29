لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل خرق الهدنة في غزة

لليوم الثاني على التوالي تُواصل قوات جيش الاحتلال خرق الهدنة في غزة، واستهدفت الزوارقُ الحربية للاحتلال فجر اليوم ساحلَ مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالقذائف.
وأطلقت الآليات الإسرائيلية المتمركزة في مدينة بيت حانون النارَ على المواطنين، وأصابت شابين أحدهما في حالة حرجة.
ووفق "روسيا اليوم" فتحت القوات الإسرائيلية نيران الدبابات أمس على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، بالرغم من تمديد الهدنة.
وفي وقت لاحق أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أن قوات الاحتلال اخترقت الهدنة في شمال قطاع غزة؛ مما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين.
ومن جانبه قال جيش الاحتلال إنه تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة؛ معتبرًا أنه انتهاك للهدنة من طرف حركة "حماس"، وأن القصف الإسرائيلي جاء ردًّا على ذلك.
وتستمر الهدنة بين "حماس" والاحتلال لليوم السادس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، وسط انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.