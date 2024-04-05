البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بموقف موحد تجاه العدوان الوحشي على غزة

وقال العسومي، في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الحادي عشر للمرصد العربي لحقوق الإنسان: إن الرصيد الأسود للكيان المحتل بات متضخمًا بجرائم الإبادة والمجازر في حق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن كل جهد وعمل سياسي وشعبي يتم بذله في الاجتماعات، أو في مختلف الأروقة البرلمانية والمحافل الدولية، من أجل وقف الحرب الوحشية يظل جهدًا ضروريًا وعملاً مطلوبًا ينبغي أن يتواصل ويتصاعد حتى تتوقف تمامًا هذه المجازر المستمرة منذ ستة أشهر.