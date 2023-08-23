تعرّف على 7 اقتراحات لقادة دول "بريكس" ربما تغير عالمنا الراهن

- الرئيس الصيني شي جين بينغ: نفخر بامتلاكنا معهدًا للذكاء الاصطناعي، وأن نشارك أصدقاءنا في ذلك؛ حتى يكون استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر أمنًا.