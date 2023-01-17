مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يرحّب بتكثيف المحادثات حول هدنة جديدة

وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن إنه رغم انتهاء الهدنة في الثاني من أكتوبر بين الحكومة والمتمردين الحوثيين التي بدأ تطبيقها في الثاني من أبريل، "بقي الوضع العسكري في اليمن بشكل عام مستقرًا دون تصعيد كبير".