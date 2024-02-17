كيف توفّي زعيم المعارضة الروسية "نافالني" بالسجن؟.. مطلوب من "بوتين" يكشف!

وقال "غروزيف" في مقابلة مع CNN: "هناك فرضيتان هنا فقط؛ الفرضية الأكثر براءة أن وفاته جاءت نتيجة 3 سنوات من التعذيب والقتل البطيء في الحجز الانفرادي غير القانوني وغير الإنساني التي تعرض له، فقط في السنتين الماضيتين أمضى "نافالني" أكثر من 300 يوم في السجن الانفرادي والقوانين تقضي بأن الحجز الانفرادي يجب ألا يتجاوز الأسبوعين، ولكن نظام بوتين وجد طرقًا لإبقائه هناك لفترات أطول، وقد حرم من العناية الطبية وأي نوع من التغذية المتوازنة.. هذه فقط النظرية الأكثر براءة..".