بينهم نساء وأطفال.. إسرائيل تقصف مبنى سكنياً قرب سفارة إيران بدمشق وتقتل 7 أشخاص

وأفاد مراسل فرانس برس في المكان أنّ الغارة دمرت الطوابق الثلاثة الأولى من المبنى الواقع في منطقة سكنية مزدحمة وأكثر من 20 سيارة مركونة بالمكان، كما شبه أحد سكان المبنى الكهربائي عادل حبيب (61 سنة) ما شعر به "بيوم القيامة".