مقاتلو فاغنر يتحوّلون إلى "مدربين" عسكريين في بيلاروس

وأشارت الوزارة عبر قناتها "فوين تي في"، إلى أن التدريب جرى بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي، على بُعد نحو 90 كيلومتراً جنوب العاصمة مينسك، حيث يقع معسكر فاغنر.. ولم تعلن مينسك عدد الجنود المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر الذين وصلوا إلى بيلاروس.