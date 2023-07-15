مقاتلو فاغنر يتحوّلون إلى "مدربين" عسكريين في بيلاروس

بدأ مقاتلو مجموعة فاغنر العسكرية العمل "كمدربين" لقوات الدفاع الإقليمية في بيلاروس، حسبما أعلنت مينسك الجمعة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من تمرد فاغنر الفاشل في روسيا.
أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية بأن "دورات تدريبية تجرى مع وحدات من القوات الإقليمية، مضيفة أن هؤلاء المجندين يتعلمون من بين أمور أخرى، "تقنيات التنقل في ساحة المعركة وإطلاق النار التكتيكي".
وأضافت الوزارة البيلاروسية التي نشرت مقطع فيديو للتدريبات على موقع يوتيوب: "يعمل مقاتلو فاغنر كمدربين في عدد من الاختصاصات العسكرية".
وقال جندي في هذا المقطع: "لا شك في أن هذه تجربة مفيدة للغاية لجيشنا.. لم نشارك في معارك منذ نهاية الحرب في أفغانستان"، في إشارة إلى الغزو السوفياتي للبلد المذكور عام 1979.
وأشارت الوزارة عبر قناتها "فوين تي في"، إلى أن التدريب جرى بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي، على بُعد نحو 90 كيلومتراً جنوب العاصمة مينسك، حيث يقع معسكر فاغنر.. ولم تعلن مينسك عدد الجنود المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر الذين وصلوا إلى بيلاروس.