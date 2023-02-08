"التويجري" يدعو إلى وقف العمليات العسكرية على الأراضي السورية

ناشد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، القوى المتصارعة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية على الأراضي السورية، وإعطاء مساحة للعمليات الإغاثية، وفتح ممرات آمنة لمرور قوافل المساعدات الإنسانية، وطواقم الإسعاف والإنقاذ، على آثار الزلزال المروع الذي ضرب سوريا وتركيا، وسبب دمارًا كبيرًا في المنشآت المدنية، وخسائر بشرية ومادية.
وثمّن "التويجري" الاستجابة الكبيرة والسريعة التي أعلنت عنها الحكومات والمنظمات للاستجابة لمتطلبات الوضع الإنساني الحرج الذي أحدثته كارثة الزلزال.
وذكر أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ممثلة في أمانتها العامة وأعضائها من هيئات وجمعيات الهلال الصليب الأحمر العربية؛ قد باشرت عملياتها الإغاثية للشعب السوري.
وحثّ الجميع، حكومات ومنظمات حكومية وغير حكومية، على تكثيف مساعداتها الإنسانية لضحايا الزلزال، مؤكدًا استعداد المنظمة العربية للتعاون مع المانحين لإغاثة الشعب السوري؛ حيث توجد طواقم الهلال الأحمر السوري على أرض سوريا بصفتها الوكالة الرائدة للعمل الإغاثي داخل سوريا، وتساندها طواقم عدد من منسوبي ومتطوعي هيئات وجمعيات الهلال/ الصليب الأحمر العربية التي وصلت سوريا خلال الساعات الأولى من وقوع الزلزال.
وبيّن "التويجري" أن المنظمة من خلال المركز العربي للاستعداد للكوارث في مقر أمانتها بالرياض، تتابع الحدث لحظة بلحظة، وتصدر تقارير فورية عن الوضع الإنساني وعن الجهود الإغاثية المقدمة من الدول ومن المنظمات ذات الرسالة الإنسانية.