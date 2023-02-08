"التويجري" يدعو إلى وقف العمليات العسكرية على الأراضي السورية

ناشد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، القوى المتصارعة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية على الأراضي السورية، وإعطاء مساحة للعمليات الإغاثية، وفتح ممرات آمنة لمرور قوافل المساعدات الإنسانية، وطواقم الإسعاف والإنقاذ، على آثار الزلزال المروع الذي ضرب سوريا وتركيا، وسبب دمارًا كبيرًا في المنشآت المدنية، وخسائر بشرية ومادية.