الكلاب الضالة تهاجم جنود إسرائيل في قطاع غزة.. ودعوات لقتلها بالرصاص

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي جندي إسرائيلي على يد الكلاب، التي أفاد الجنود المقاتلون على الأرض بأنها عدوانية بشكل مفرط، حيث إنها: "تزمجر وتكشف عن أسنانها عند اقتراب الجنود منها وتحاول عضهم".