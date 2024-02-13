الكلاب الضالة تهاجم جنود إسرائيل في قطاع غزة.. ودعوات لقتلها بالرصاص

كشفت قناة كان الإخبارية الإسرائيلية في تقرير لها أمس الثلاثاء، نقلاً عن جنود إسرائيليين وجنود آخرين بأن المقاتلين الإسرائيليين في قطاع غزة باتوا هدفاً لهجمات تشنها مجموعات من الكلاب الضالة خلال الأيام القليلة الماضية.
وتفصيلاً، ذكر تقرير نشر ضمن البرنامج الإذاعي، أنه حسب "ريشيت بي"، فإن المئات من هذه الحيوانات البرية تقترب من الجنود في مناطق التجمعات العسكرية.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي جندي إسرائيلي على يد الكلاب، التي أفاد الجنود المقاتلون على الأرض بأنها عدوانية بشكل مفرط، حيث إنها: "تزمجر وتكشف عن أسنانها عند اقتراب الجنود منها وتحاول عضهم".
ولم يتمكن الجنود الإسرائيليون من حل هذه المشكلة حتى الآن حيث فشلوا في صد هجمات مجموعات الكلاب في قطاع غزة، في وقت فرت فيه المئات من تلك الكلاب إلى الأراضي الإسرائيلية، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
من جانبه، أفاد مفتش منطقة شفيلا الجنوبية التابع للسلطة، كوبي سوفير، في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن مئات الكلاب الضالة فرت من غزة منذ 7 أكتوبر واختبأت في أنقاض البلدات الحدودية في غزة.
وحذر العالم الرئيسي في سلطة الطبيعة والحدائق يهوشاع شاكيدي في حديثه لـ"كان": يجب علينا الاهتمام بظاهرة الكلاب الضالة، لا يوجد مفر إلا قتلها بالرصاص".