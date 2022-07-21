موت جزء كبير من البشرية.. "مدفيديف" يغادر صمته: أوكرانيا قد تختفي!

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف: إن أوكرانيا كدولة "نتيجة لكل ما يحدث، قد تختفي من خريطة العالم"؛ مضيفًا: "خطاياهم.. ما لا تتحمل روسيا مسؤوليته".