الجيش الإسرائيلي: اليوم سيكون يوماً صعباً للإسرائيليين

وفي ساعات المعركة الأولى نفّذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عدداً من مستوطنات الغلاف واشتبكوا في حرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عدداً منهم، كما أسروا عدداً من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.