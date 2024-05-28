إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين.. ورئيس وزرائها: هذا يوم تاريخي ومهم للبلدين

وتم التصويت في عام 2014 على اقتراح حكومي للاعتراف رسميا بفلسطين، وإقامة علاقات ديبلوماسية مع السلطة الفلسطينية. وفي عام 2018، أقر مجلس النواب مشروع قانون يحظر استيراد جميع السلع والخدمات التي تنشأ في المستعمرات تحت طائلة الغرامة أو السجن. وفي عام 2021، تم تمرير اقتراح من الحزب القومي الإيرلندي (شين فين) يدين الضم الفعلي الذي تمارسه إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بعدما حصل على تأييد جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وفي أيار من العام الجاري، أعلنت الحكومة أنها ستدعم مشروع قانون تقدم به (شين فين) لإجبار صناديق الاستثمار الحكومية على بيع حيازتها في أي شركات ناشطة في الأراضي الفلسطينية، وفق القوائم التي تصدرها الأمم المتحدة.