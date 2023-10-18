جيش الاحتلال الإسرائيلي يتنصل مجددًا من جريمة قصف مستشفى المعمداني بغزة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي بوقت سابق اليوم الأربعاء، إن حركة حماس تعرف ما حصل لكنها تخفيه، مكررًا أن صاروخًا أُطلق خطأ من قِبل حركة الجهاد، لكن الجهاد نفت أن يكون أي من صواريخها قد أدى إلى انفجار المستشفى، قائلة إنها لم تجرِ أي أنشطة في مدينة غزة أو حولها في ذلك التوقيت من مساء الثلاثاء.