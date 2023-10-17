باكستان واليمن تدينان بشدة القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي في قطاع غزة

دانت باكستان بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا، كما دانت اليمن بأشد العبارات، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى، الذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الفلسطينيين.
وفي التفاصيل، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، إن مهاجمة مستشفى لمأوى وعلاج المدنيين الفلسطينيين، هو أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره، مضيفة أن الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق هو انتهاك خطير للقانون الدولي ويشكل جرائم حرب.
ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد فوري للقصف الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة، وللإفلات من العقاب الذي مارسته السلطات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية.
وكذلك أكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان اليوم، أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى، جريمة ضد الإنسانية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.