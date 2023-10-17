باكستان واليمن تدينان بشدة القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي في قطاع غزة

وفي التفاصيل، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، إن مهاجمة مستشفى لمأوى وعلاج المدنيين الفلسطينيين، هو أمر غير إنساني ولا يمكن تبريره، مضيفة أن الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق هو انتهاك خطير للقانون الدولي ويشكل جرائم حرب.