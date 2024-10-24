"حزب الله" يُمطر مستوطنةَ "كرمئيل" الإسرائيلية بالصواريخ ويستهدف عدة مواقع عسكرية للاحتلال

أعلن حزب الله، اليوم، عن تنفيذ هجوم صاروخي على مستوطنة كرمئيل الإسرائيلية؛ حيث أفاد الحزب في بيان رسمي بأنّ أفرادًا منه قد هاجموا المستوطنة بصلية من الصواريخ؛ وفق "سكاي نيوز".