"حزب الله" يُمطر مستوطنةَ "كرمئيل" الإسرائيلية بالصواريخ ويستهدف عدة مواقع عسكرية للاحتلال

أعلن حزب الله، اليوم، عن تنفيذ هجوم صاروخي على مستوطنة كرمئيل الإسرائيلية؛ حيث أفاد الحزب في بيان رسمي بأنّ أفرادًا منه قد هاجموا المستوطنة بصلية من الصواريخ؛ وفق "سكاي نيوز".
وتأتي هذه الهجمات في إطار سلسلة من العمليات العسكرية التي نفّذها الحزب، والتي شملت استهداف عدة مواقع إسرائيلية.
في بيانات منفصلة ذكر "حزب الله" أنّه استهدف أيضًا قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية الإسرائيلية شمال مدينة حيفا، بالإضافة إلى مدينتَيْ صفد ونهاريا، كما شمل الهجومُ مستوطنةَ كريات شمونة وتجمعات للقوات الإسرائيلية في مستوطنتَي المنارة ومسكفعام.
إضافةً إلى ذلك أعلن الحزب عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجّه في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان؛ حيث شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية من مسافة قريبة، باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة الرشاشة والصاروخية.
كما تضمّن الهجوم هجمات على تجمعات قوات إسرائيلية في موقع المالكية، وتم استهداف القوات الإسرائيلية أثناء تقدمها في مثلث "عديسة، رب ثلاثين، الطيبة" بالأسلحة الرشاشة والصاروخية.
وشمل الهجومُ أيضًا إطلاقَ عدد من الصواريخ على قاعدة سنط جين الإسرائيلية الواقعة بين نهاريا ومدينة عكا، وكذلك الهجمات على تجمع للجنود الإسرائيليين شرق بلدة عيترون الجنوبية.
وتشير هذه الأحداث إلى تصاعد حدّة التوترات بين حزب الله وإسرائيل؛ ممّا ينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل النيران.