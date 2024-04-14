قبرص تعلق طلبات اللجوء المقدمة من السوريين

أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الأحد، تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، في أعقاب زيادة حادة بعدد المهاجرين غير الشرعيين هذا الشهر.
ووصل أكثر من ألف شخص إلى قبرص على متن قوارب قادمة من لبنان منذ بداية أبريل، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
ودفع ذلك الأمر "نيقوسيا" إلى دعوة شركائها في الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من الجهود لمساعدة لبنان، وإعادة النظر في وضع سوريا التي مزقتها الحرب.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، للصحفيين: "هذا إجراء طارئ، وهو قرار صعب لحماية مصالح قبرص".
وسجلت وصول أكثر من ألف مهاجر عن طريق البحر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنةً مع 78 فقط خلال الفترة نفسها من 2023.
ومن الناحية العملية، يعني هذا الإجراء أن طالبي اللجوء سيقتصر وجودهم في مخيمين للاستقبال يوفران الطعام والمأوى، من دون أي فائدة أخرى.
وقالت مصادر حكومية: إن الذين يختارون مغادرة المركزين سيفقدون تلقائيًا أي نوع من المزايا ولن يُسمح لهم بالعمل.