مدير المخابرات الأمريكية يحذر نظيره الروسي من عواقب استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

يجري مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز محادثات مع نظيره الروسي، اليوم (الاثنين)، في أنقرة لتحذيره من عواقب استخدام أسلحة نووية، والتي لوحت موسكو بنشرها في أوكرانيا.