مدير المخابرات الأمريكية يحذر نظيره الروسي من عواقب استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

يجري مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز محادثات مع نظيره الروسي، اليوم (الاثنين)، في أنقرة لتحذيره من عواقب استخدام أسلحة نووية، والتي لوحت موسكو بنشرها في أوكرانيا.
وأفاد متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، بأن "بيرنز" سيبلغ رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين رسالة بشأن عواقب استخدام روسيا أسلحة نووية، وخطر التصعيد على الاستقرار الإستراتيجي، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف المتحدث أن "بيرنز" لا يجري أي نوع من المفاوضات ولا يناقش تسوية للحرب في أوكرانيا، وأنه جرى إبلاغ الأوكرانيين مسبقاً بالاجتماع.