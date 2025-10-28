8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي عنيف استهدف غزة وخانيونس

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا إسرائيليًا عنيفًا على قطاع غزة، أسفر عن سقوط 8 شهداء وأكثر من 15 جريحًا، بحسب ما أفاد به الدفاع المدني الفلسطيني مساء الثلاثاء.



وأكدت مصادر فلسطينية أن القصف استهدف مناطق متفرقة، من بينها مخيم الشاطئ ومحيط شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة، إلى جانب غارات على حي الزيتون شرق المدينة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق دير البلح وسط القطاع.