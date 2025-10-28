8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي عنيف استهدف غزة وخانيونس

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا إسرائيليًا عنيفًا على قطاع غزة، أسفر عن سقوط 8 شهداء وأكثر من 15 جريحًا، بحسب ما أفاد به الدفاع المدني الفلسطيني مساء الثلاثاء.
وأكدت مصادر فلسطينية أن القصف استهدف مناطق متفرقة، من بينها مخيم الشاطئ ومحيط شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة، إلى جانب غارات على حي الزيتون شرق المدينة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق دير البلح وسط القطاع.
الهجوم طال أيضًا محيط مستشفى الشفاء، حيث تم استهداف الساحة الخلفية للمستشفى بعدة صواريخ حربية، في خرق خطير لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه عبر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب "RT"، فإن الغارات جاءت عقب تعليمات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقيادة العسكرية بشن "ضربات قوية" فورًا، وذلك بعد تسلمه رفاتًا بشريًا من حركة "حماس" تبين لاحقًا أنه يعود لرهينة سبق للجيش استلام جثمانه.
وقال نتنياهو إن "ما حدث يُعد انتهاكًا صريحًا للتهدئة"، مؤكدًا أنه سيعقد اجتماعًا مع قادة الدفاع لتحديد خطوات إسرائيل التالية.
من جهته، حاول نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التخفيف من حدة التطورات، معتبرًا أن وقف إطلاق النار "سيصمد"، مضيفًا: "ستكون مناوشات صغيرة هنا وهناك، ونتوقع ردًا إسرائيليًا على الهجوم ضد أحد الجنود".
في المقابل، نفت حركة "حماس" علاقتها بإطلاق النار على جندي إسرائيلي في رفح، مجددة التزامها بوقف إطلاق النار، ومشيرة إلى أن صعوبات فنية ونقص المعدات تعرقل جهودها في تحديد هوية رفات الأسرى.