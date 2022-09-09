سرقة وقراصنة و"خطاب مصور".. أمريكا تعاقب إيران لمهاجمتها ألبانيا

والعلاقات بين ألبانيا وإيران متوترة منذ عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا حوالى 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المنفى، والذين استقر بهم المقام في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في البلاد.