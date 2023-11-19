الصفدي: لن يكون هناك أي قوات عربية تدير قطاع غزة محل حماس بعد الحرب

وتحدث دبلوماسيون غربيون عن إمكانية تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، بينما اقترح آخرون إرسال قوات دولية أو عربية لتأمينه مستقبلاً وهو ما رفضه الصفدي.