الصفدي: لن يكون هناك أي قوات عربية تدير قطاع غزة محل حماس بعد الحرب

نفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي؛ أي نية لإرسال قوات عربية للمساهمة في تأمين وإدارة غزة لتحل محل حركة حماس في حال انتهاء الحرب التي تشنّها إسرائيل على القطاع الفلسطيني.
وجرى أخيرا حديث إقليمي ودولي حول مستقبل القطاع في ظل إصرار إسرائيل على التخلص من حركة حماس.
وتحدث دبلوماسيون غربيون عن إمكانية تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، بينما اقترح آخرون إرسال قوات دولية أو عربية لتأمينه مستقبلاً وهو ما رفضه الصفدي.
وقال الوزير الأردني، خلال مشاركته بحوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية: "لن تكون هناك قوات عربية في غزة".
وأضاف: "لن يُنظر إلينا على أننا الأعداء (للفلسطينيين)".