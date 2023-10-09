مصر وقطر تتوسطان لإجراء صفقة تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل

تقود مصر وقطر ودول أخرى، جهود الوساطة لإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصادر اليوم (الاثنين).
وذكرت المصادر أن وسطاء قطريين يجرون اتصالات للوساطة في إبرام صفقة لتبادل الأسرى، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر أن قطر تتفاوض على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين تحتجزهم "حماس" في غزة مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.
من جهتها، بينت مصادر مصرية، أن مصر تركز على تبادل المدنيين الذين احتجزتهم حماس خلال الأيام الماضية.