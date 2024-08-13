"بايدن" يتوقَّع تراجُع إيران عن ضربتها الانتقامية إذا تم التوصل لهدنة في غزة

وتفصيلاً، قالت الولايات المتحدة في وقت سابق إنها ما زالت تأمل في أن تستأنف إسرائيل وحماس مفاوضات وقف إطلاق النار هذا الأسبوع، فيما تعمل قطر على إقناع الحركة الفلسطينية بالمشاركة في المحادثات.