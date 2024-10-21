"أحد أسوأ الكوارث الإنسانية".. ما تداعيات الحرب في السودان؟

بدأ الصراع الحالي في السودان، في 15 إبريل 2023، باندلاع اشتباكات عنيفة نتيجة تصاعد الصراع على السلطة بين الفصيلين الرئيسيين في النظام العسكري، مما أدى إلى وقوع قتلى، ويقف على أحد الجانبين القوات المسلحة السودانية، التي لا تزال موالية بشكل عام للفريق عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد، وفي مواجهته قوات الدعم السريع، وهي مجموعة عسكرية تتبع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي".