خبيرة أممية تدعو إسرائيل إلى التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة

دعت الخبيرة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إسرائيل، إلى التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية، من خلال الاعتقال الإداري المطول دون توجيه تهم، والإذلال وسوء المعاملة.