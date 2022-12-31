3 هجمات لـ"داعش" تخلّف 22 قتيلًا من عناصر النظام السوري

قتل 22 من عناصر النظام السوري في ثلاث هجمات نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم "السبت".
وبيّن المرصد أن خلايا "داعش" كثفت خلال الـ24 ساعة الفائتة هجماتها ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها في البادية السورية.
وأوضح أن الهجمات الثلاثة استهدفت موقعًا عسكريًّا لقوات النظام في بادية تدمر، وحقلًا نفطيًّا بدير الزور، كما تسببت الألغام التي زرعتها خلايا التنظيم باستهداف عدد من عناصر النظام في بادية الرصافة جنوبي الرقة.
وأضاف أن هذه الهجمات أفضت إلى مقتل 22 شخصًا؛ وهم 12 من عمّال حقل التيم النفطي، وخمسة من عناصر قوات النظام، وخمسة من عناصر الدفاع الوطني التابعة له.