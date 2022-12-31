3 هجمات لـ"داعش" تخلّف 22 قتيلًا من عناصر النظام السوري

وأوضح أن الهجمات الثلاثة استهدفت موقعًا عسكريًّا لقوات النظام في بادية تدمر، وحقلًا نفطيًّا بدير الزور، كما تسببت الألغام التي زرعتها خلايا التنظيم باستهداف عدد من عناصر النظام في بادية الرصافة جنوبي الرقة.