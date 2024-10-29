اختراق صيني يستهدف ابن "ترامب" وصهره ومساعدين في حملة "هاريس"

يُشار إلى أن تقريرًا أمريكيًّا ذكر يوم الجمعة الماضي أن قراصنة صينيين نجحوا في اعتراض مكالمات هاتفية وجمع تسجيلات صوتية لعدد من الشخصيات، من بينهم مستشار في حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.