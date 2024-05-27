من سيئ إلى أسوأ.. تقلص كبير لدخول المساعدات إلى غزة في مايو

وحذرت منظمات المساعدات من أنها لن تتمكن من إيصال الإمدادات إلى أي شخص إذا نفد الوقود، وأن كميات المياه الصالحة للشرب غير كافية بالفعل وستختفي، وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن 200 ألف لتر من الوقود يوميًا، ولكن لا يصل إلى غزة سوى ربع هذه الكمية في المتوسط كل يوم منذ إغلاق معبر رفح، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.