"شراكة استراتيجية شاملة".. الاتحاد الأوروبي يبرم مع مصر اتفاق تمويل بـ 8 مليارات دولار

ومن المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل بمليارات من اليورو وتطوير العلاقات مع مصر في القاهرة، الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط والذي انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، وفقاً لـ"رويترز".