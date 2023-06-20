روسيا تشن هجوماً كثيفاً على 3 مدن أوكرانية

شنت روسيا هجومًا بعشرين طائرة دون طيار من نوع شاهد كاميكازي إيرانية الصنع، على العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أعلنت السلطات العسكرية الأوكرانية، اليوم (الثلاثاء).