العالم
روسيا تشن هجوماً كثيفاً على 3 مدن أوكرانية
بينها كييف
شنت روسيا هجومًا بعشرين طائرة دون طيار من نوع شاهد كاميكازي إيرانية الصنع، على العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أعلنت السلطات العسكرية الأوكرانية، اليوم (الثلاثاء).
وأوضحت السلطات أن الهجمات الروسية استهدفت كييف ومدينتي لفوف وزابوريجيا، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت أنه جرى استهداف البنية التحتية في مدينة لفيف غرب أوكرانيا.
من جانبها، بينت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف عبر "تلغرام" أن "مسيّرات" متفجرة هاجمت المدينة على دفعات من جهات مختلفة.