رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أهمية تنفيذ القرار الأممي بإنهاء الاحتلال

واستعرض "مصطفى" خلال الاجتماعات، دفع الجهود من أجل وقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وتصعيد عدوان الاحتلال على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات وضمان وصولها لكافة أرجاء القطاع لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة، إضافة إلى دعم المساعي من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين فلسطين مع تلك الدول؛ داعيًا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المسارعة والاعتراف من أجل دعم حل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.