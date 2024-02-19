بورما.. الحكم على ثلاثة ضباط كبار في الجيش بالإعدام بتهمة الاستسلام

أصدر المجلس العسكري الحاكم في بورما حكماً بالإعدام على ثلاثة من كبار الضباط في الجيش؛ لانسحابهم من بلدة استراتيجية قريبة من الحدود الصينية لصالح مجموعات عرقية الشهر الماضي، على ما أفاد مصدران عسكريان لوكالة "فرانس برس" الاثنين.