بورما.. الحكم على ثلاثة ضباط كبار في الجيش بالإعدام بتهمة الاستسلام

أصدر المجلس العسكري الحاكم في بورما حكماً بالإعدام على ثلاثة من كبار الضباط في الجيش؛ لانسحابهم من بلدة استراتيجية قريبة من الحدود الصينية لصالح مجموعات عرقية الشهر الماضي، على ما أفاد مصدران عسكريان لوكالة "فرانس برس" الاثنين.
وقال مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخول بالتحدث إلى الإعلام: "حُكم بالإعدام على ثلاثة ضباط برتبة لواء، من بينهم قائد بلدة لاوكاي".
وحكم على ثلاثة ضباط آخرين برتبة لواء، متورطين بسقوط لاوكاي الذي اعتبر أكبر نكسة للجيش منذ عقود، بالسجن مدى الحياة، وفقاً لهذين المصدرين اللذين لم يكشفا عن تاريخ صدور الحكم.
وفي نهاية يناير، أكد متحدث باسم المجلس العسكري توقيف ستة من المسؤولين في الجيش بعد الانسحاب من هذه البلدة.
وينص القانون العسكري البورمي على عقوبة الإعدام في حالة الفرار من موقع عسكري.