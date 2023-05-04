8 ملايين موظف مهددون.. "البيت الأبيض" يُحَذر من "كارثة اقتصادية" في هذه الحالة

حذّر البيت الأبيض، الأربعاء، من أن رفض المعارضة الجمهورية رفع سقف الدين العام سيضع الولايات المتحدة في مواجهة كارثة اقتصادية حال التخلف عن السداد لفترة طويلة.
وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس جو بايدن إنه في حال تخلفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة وطال أمد هذا التخلف عن السداد؛ فإن سوق العمل الأمريكي قد يفقد هذا الصيف أكثر من ثمانية ملايين وظيفة.
وأضافوا -وفق –"سكاي نيوز عربية"- أنه إذا تحقق هذا السيناريو الكارثي؛ فإن الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص بنسبة 6%، في حين ستخسر الأسواق المالية من جهتها 45% خلال الربع الثالث من العام.
وتَوقع المستشارون أنه إذا شهدت الولايات المتحدة حالة تخلف عن السداد لفترة قصيرة، أن يعاني الاقتصاد الأمريكي من ارتفاع في معدلات البطالة وركود بنسبة أدنى.
ويشكل هذا الموضوع مجازفة كبيرة في الولايات المتحدة؛ إذ لم يسبق للبلاد أن وجدت نفسها أبدًا في حالة تخلف عن سداد ديونها.
ويرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين العام الفيدرالي، وهو في العادة إجراء روتيني، ما لم يوافق الديمقراطيون أولًا على تخفيضات كبيرة في النفقات.
وتُحَذر الإدارة من أن عدم رفع سقف الدين العام سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقات دينها البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تُحدث صدمة في الولايات المتحدة والعالم على حد سواء.