45 شهيدًا بينهم 23 من مدينة غزة في قصف إسرائيلي متواصل منذ فجر الأربعاء

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" باستشهاد 45 مواطنًا، بينهم 23 من مدينة غزة، وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء.
وأوضحت أن ستة مواطنين استشهدوا في مخيم الشاطئ غرب غزة، عقب غارة استهدفت منازل بالمخيم، فيما استشهد مواطنان آخران في قصف محيط المستشفى المعمداني بالمدينة.
كما أعلنت فرق الإنقاذ استشهاد خمسة مواطنين وإصابة أكثر من 50 آخرين، جراء استهداف تجمع للنازحين أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات إنسانية قرب أحد مراكز التوزيع شمالي رفح.
وفي خان يونس، أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد خمسة مواطنين بعد قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي.
وأضافت "وفا" أن قصفًا استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط القطاع أسفر عن استشهاد مواطن وزوجته الحامل وابنته، فيما استشهد مواطنان آخران وأصيب عدد من المدنيين في قصف شقة سكنية بحي تل الهوى جنوبي غزة.
وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف استهدف عمارة "عجور"، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في الشارع الأول بالحي.
وكانت مصادر طبية قد أفادت أمس، باستشهاد 108 مواطنين في القطاع، بينهم 93 من شمال غزة، وتسعة من الوسط، وستة من الجنوب.