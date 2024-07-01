تزايد "الضغوط الإعلامية" على بايدن للانسحاب من سباق الرئاسة

غير أن نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بايتس، أكد عبر منصة "إكس"، أن الرحلة "كان مخططًا لها قبل المناظرة"، مشككًا في التقرير، ومشيرًا إلى أن القناة "لم تسع للحصول على تعليق على هذه المسألة".