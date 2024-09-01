التحقيق النهائي للجيش الإيراني.. سوء الأحوال الجوية تسبب في سقوط طائرة "رئيسي" ومقتله

وقال المصدر للوكالة أيضا: "إن التحقيقات أشارت إلى أن الطائرة الهليكوبتر كانت تقل شخصين أكثر من العدد الذي توصي به البروتوكولات الأمنية"، لكن مركز الاتصالات التابع للأركان العامة للقوات المسلحة، المعني بنشر معلومات عن التحقيق في الواقعة، سارع في اليوم ذاته لنفي ذلك التقرير، معتبراً أنه "خاطئ تماما".