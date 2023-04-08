العالم

"يلين": إصلاح البنك الدولي يوفر50 مليار دولار لإقراض الدول الفقيرة

أشارت إلى أن الإعلانات بشأنه ستصدر الأسبوع المقبل
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم (السبت): "إن إصلاح البنك الدولي سيسمح له بمنح قروض إضافية بقيمة 50 مليار دولار للدول التي هي بحاجة إليها على مدى عشر سنوات وهي زيادة كبرى في الموارد".

وأضافت جانيت يلين، قبل بدء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتبارًا من الاثنين المقبل: "إن الإصلاح سيمكن البنك الدولي من توسيع قدرته المالية"، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأوضحت أن ذلك سيمثل زيادة بنسبة 20 في المائة في مستوى الإقراض المستدام للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية المتفرع عن البنك الدولي.

ولفتت وزيرة الخزانة الأميركية إلى أن الإعلانات بهذا الصدد ستصدر الأسبوع المقبل خلال الاجتماعات الربيعية للمؤسستين الماليتين.

البنك الدولي

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