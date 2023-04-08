"يلين": إصلاح البنك الدولي يوفر50 مليار دولار لإقراض الدول الفقيرة

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم (السبت): "إن إصلاح البنك الدولي سيسمح له بمنح قروض إضافية بقيمة 50 مليار دولار للدول التي هي بحاجة إليها على مدى عشر سنوات وهي زيادة كبرى في الموارد".