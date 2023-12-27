"الرئيس الكوبي": إرهاب إسرائيل والإبادة الجماعية في غزة "إذلال للبشرية"

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الكوبي من أشد المدافعين عن الشعب الفلسطيني، وقد سار الشهر الماضي في طليعة المتظاهرين الذين نظّموا مسيرة تأييدًا لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا.