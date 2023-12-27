"الرئيس الكوبي": إرهاب إسرائيل والإبادة الجماعية في غزة "إذلال للبشرية"

وصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الممارسات الإسرائيلية في غزة، بأنها إرهاب وإبادة جماعية، وتهدف إلى إذلال البشرية جمعاء.
وكتب "كانيل" عبر منصة "إكس": "الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل الإرهابية في غزة؛ هي إذلال للبشرية جمعاء.. إلى متى سيستمر هذا الإفلات من العقاب، وإلى متى ستظل هناك حرية كاملة للقتل؟".
وأضاف وفق "روسيا اليوم": "لن تكون كوبا أبدًا ممن يغضون الطرف عن هذه الجرائم، ستستمر بالدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بأعلى صوتها".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الكوبي من أشد المدافعين عن الشعب الفلسطيني، وقد سار الشهر الماضي في طليعة المتظاهرين الذين نظّموا مسيرة تأييدًا لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا.
وتأتي تصريحات كانيل على وقع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ82 على التوالي؛ حيث تستمر قوات الاحتلال في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.