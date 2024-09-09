المبعوث الأمريكي باليمن: التسرب النفطي من "سونيون" سيدمر النظام البيئي بالمنطقة

وأشارت إلى أن مهمتها تهدف إلى "تسهيل الوقاية من كارثة بيئية غير مسبوقة في المنطقة"، مؤكدة أنها "تواصل التركيز على مهمتها الأصلية، وهي العمل كمزود موثوق للأمن البحري من الاتحاد الأوروبي، بهدف المساهمة في حرية الملاحة للسفن التجارية في منطقة عملياتها".