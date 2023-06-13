"صباح مروع" في "نوتينغهام".. ٣ قتلى ومثلهم مصابون وإغلاق للمدينة

أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، اعتقال شخص يبلغ 31 عامًا، إثر العثور على 3 قتلى في مدينة نوتنغهام، إلى جانب 3 مصابين آخرين؛ فيما تتواصل التحريات من أجل الوقوف على ملابسات ما حدث.