بعد الإقالة.. أمر بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا بتهمة الاستيلاء على المال العام

أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس سفيرة البلاد لدى بلجيكا أمل الجراري "احتياطياً على ذمة التحقيق"، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.

وتفصيلاً، أفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام، مساء الثلاثاء، بأن "النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول سلوكيات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى".