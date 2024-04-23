أول ردّ من إيران على توسيع الاتحاد الأوروبي عقوباته على برامج تسليحها

وصفت إيرانُ، اليوم "الثلاثاء"، قرارَ الاتحاد الأوروبي بتوسيع عقوباته لتشمل برامج التسلح لديها ردًّا على هجومها غير المسبوق على إسرائيل بأنه "مؤسف".
وفي أول ردّ من إيران على القرار الأوروبي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على منصة "إكس": "من المؤسف أن يتّخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا سريعًا بفرض المزيد من إجراءات الحظر غير القانونية ضد إيران؛ لأن بلادنا استخدمت حقّها في الدفاع عن نفسها ضد العدوان السافر للكيان الإسرائيلي".
وأضاف "عبداللهيان": "على الاتحاد الأوروبي ألا يتبع توصیة واشنطن لإرضاء الكيان الصهیوني المجرم".
وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أعلن أمس أن التكتل وافق من حيث المبدأ على توسيع عقوباته الحالية ضد برنامج إيران "للمسيّرات" لتشمل الصواريخ وإمكانية نقلها إلى حلفاء إيران في الشرق الأوسط أو إلى روسيا.
وجاءت تصريحات "بوريل" بعد حوالي 10 أيام من شنّ إيران أول هجوم مباشر في تاريخها على إسرائيل أطلقت خلاله أكثر من 300 صاروخ باليستي ومجنّح و"مسيّرة"؛ ردًّا على ضربة جوية دمّرت مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل "نيسان" الجاري، وأسفرت عن مقتل سبعة من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، واتُّهمت إسرائيل بتنفيذها.