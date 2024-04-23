أول ردّ من إيران على توسيع الاتحاد الأوروبي عقوباته على برامج تسليحها

وفي أول ردّ من إيران على القرار الأوروبي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على منصة "إكس": "من المؤسف أن يتّخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا سريعًا بفرض المزيد من إجراءات الحظر غير القانونية ضد إيران؛ لأن بلادنا استخدمت حقّها في الدفاع عن نفسها ضد العدوان السافر للكيان الإسرائيلي".