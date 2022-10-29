الجامعة العربية تؤكّد رفضها للمخططات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ودعت الجامعة العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه عمليات القتل والتهجير اليومي، والتصدي للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مطالبة بالعمل من أجل التوصل لحل شاملٍ عادلٍ قائم على دولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.