موسكو تستدعي سفيرة سويسرا احتجاجًا على التحرك لمصادرة أصول روسية لصالح أوكرانيا
استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الثلاثاء)، السفيرة السويسرية كريستينا مارتي لانج بسبب موافقة البرلمان السويسري على إجراءات تسمح للحكومة بالعمل على وضع آلية لمصادرة ونقل أصول روسية لتمويل وتعويض أوكرانيا عن الخسائر التي لحقت بها.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها استدعت السفيرة السويسرية كريستينا مارتي لانج للاحتجاج على المقترحات السويسرية التي أقرها البرلمان بفارق ضئيل وتسمح للحكومة السويسرية بوضع آلية لتعويض أوكرانيا عن تعرضها لهجوم غير قانوني وفقاً للقانون الدولي، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت أن روسيا تندد بشدة بهذه الخطوة التي اتخذتها السلطات السويسرية والتي تنتهك بشكل صارخ المبادئ والأعراف الأساسية للقانون الدولي بشأن حصانة الدولة.
وشددت الوزارة على أن أي تعد على ممتلكات الدولة الروسية تحت ستار أي "آلية تعويضية" سيعتبر سرقة على مستوى الدولة.
ولفتت إلى أن روسيا سترد إذا نفذت سويسرا خطتها.
وكانت سويسرا جمدت العام الماضي ما يقدر بنحو 7.7 مليار فرنك سويسري (8.81 مليار دولار) من الأصول المالية المملوكة للروس بموجب عقوبات تهدف إلى معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.