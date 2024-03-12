موسكو تستدعي سفيرة سويسرا احتجاجًا على التحرك لمصادرة أصول روسية لصالح أوكرانيا

وأوضحت الوزارة في بيان أنها استدعت السفيرة السويسرية كريستينا مارتي لانج للاحتجاج على المقترحات السويسرية التي أقرها البرلمان بفارق ضئيل وتسمح للحكومة السويسرية بوضع آلية لتعويض أوكرانيا عن تعرضها لهجوم غير قانوني وفقاً للقانون الدولي، وفقاً لـ"فرانس برس".