الرئيس الفرنسي يطالب بوقف تسليح إسرائيل.. ونتنياهو يصفه بـ"العار"

وندَّد نتنياهو أمس السبت بدعوة ماكرون إلى الكف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل للقتال ضد حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان، وقال في بيان: "بينما تحارب إسرائيل القوى الهمجية التي تقودها إيران، يتعيَّن على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل، إلا أن الرئيس ماكرون وغيره من القادة الغربيين يدعون الآن إلى حظر الأسلحة على إسرائيل. يجب أن يشعروا بالعار".