"حماس" تبث فيديو لمحتجزين إسرائيليين يطالبان بعقد صفقة للإفراج عن الرهائن

بثت حركة "حماس"، اليوم السبت، فيديو لمحتجزين إسرائيليين يطالبان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد صفقة تتيح للمحتجزين العودة إلى ديارهم أحياء، محذرين من أنهما يعيشان أوضاعًا صعبة تحت القصف.
ويظهر الفيديو أحد المحتجزين ويدعى كيث سيغال (65 عامًا)، في حين عرف الآخر نفسه بأنه عومري ميران (47 عامًا)، من مستوطنة ناحل عوز.
وقال سيغال بالعبرية وقد أجهش بالبكاء في الفيديو، الذي جاء مصحوبًا بترجمة إلى العربية: "نحن هنا في خطر في ظل القصف، وهذا أمر مخيف ومرعب نعيشه منذ وقت طويل، وأنا أتساءل إلى متى؟".
وأضاف "سيغال" موجهًا كلامه إلى الحكومة الإسرائيلية: "أحيانًا نشعر بأنكم قد تخليتم عنا، أنا أطالب رئيس الحكومة وجميع وزراء الحكومة بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة".
وتابع: "نحن نشعر بالمماطلة، وأن الصفقة قد استغرقت وقتًا طويلاً جدًا".
من جانب آخر، قال "ميران": " نعيش أوضاعًا صعبة تحت القصف العنيف، وحان الوقت للتوصل إلى صفقة تخرجنا من هنا، ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة".
وطالب المحتجزان الإسرائيليان بمواصلة المظاهرات في إسرائيل للضغط من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى.