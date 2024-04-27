"حماس" تبث فيديو لمحتجزين إسرائيليين يطالبان بعقد صفقة للإفراج عن الرهائن

وقال سيغال بالعبرية وقد أجهش بالبكاء في الفيديو، الذي جاء مصحوبًا بترجمة إلى العربية: "نحن هنا في خطر في ظل القصف، وهذا أمر مخيف ومرعب نعيشه منذ وقت طويل، وأنا أتساءل إلى متى؟".